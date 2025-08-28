В Ненецком АО стартовала экспедиция к месту падения самолета времен ВОВ

Поисковики установят на месте памятный знак с фотографиями погибших летчиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поисковая экспедиция к месту падения в Тиманской тундре самолета в 1944 году стартовала в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает Департамент образования, культуры и спорта НАО.

"Сегодня, 28 августа, поисковое объединение "Заполярный поисковый отряд" отправилось в полевую экспедицию "Крылья Победы. Северный Тиман". Основная задача - обнаружение останков экипажа и сбор артефактов на месте катастрофы гидросамолета PBN-1 "Номад", произошедшей 29 октября 1944 года. Также поисковики установят на месте памятный знак с фотографиями погибших летчиков", - указано в сообщении.

В состав экспедиции вошли восемь человек, среди которых опытные поисковики и краеведы, а также три студента Нарьян-Марского аграрно-экономического техникума, для которых это станет первым полевым опытом.

Подготовка к экспедиции заняла около трех месяцев. При наличии хорошей погоды члены экспедиции также проведут поиск еще одного самолета, потерпевшего крушение, - "воздушного крейсера" Р-6. Экспедицию планируется завершить 8 сентября.

Экспедиция будет вести работы в труднодоступном районе Тиманской тундры, примерно в 200 километрах к западу от Нарьян-Мара. В годы Великой Отечественной войны в Нарьян-Маре располагался оперативный аэродром Беломорской военной флотилии, где базировались самолеты, выполнявшие задачи по защите северных морских рубежей.

Проект "Крылья Победы. Северный Тиман" организован при поддержке врио губернатора НАО Ирины Гехт. Также помощь оказали региональное отделение Русского географического общества, Департамент образования, культуры и спорта НАО, генеральный директор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Яков Меньшаков.