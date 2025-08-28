Пилотный проект запустят в 20 учебных заведениях города

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР) с этого учебного года вводится в 20 школах Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Введение нового предмета "Духовно-нравственная культура России". Пока это пилотный проект: с этого учебного года начнем преподавать предмет в 20 школах города, а в следующем году распространим на 5-7-е классы всех школ Севастополя, как и во всей стране", - написал Развожаев.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что всего в Севастополе 63 государственные школы.

С этого учебного года в школах вводится новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, - "Духовно-нравственная культура России". Предусмотрено изучение ДНКР в 5-7-х классах: в 5-м классе - 17 часов в год, в 6-м и 7-м классах - по 34 часа в год. Предмет "Духовно-нравственная культура России" придет на замену "Основам духовно-нравственной культуры народов России", который с 1 сентября 2025 года исключается из учебных планов школ Российской Федерации. Вести его будут учителя истории, идет активная подготовка учебников.