В рамках акции адресная помощь оказывается детям с инвалидностью, ребятам из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям бойцов СВО

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. заявок поступило из ДНР на всероссийскую акцию "Собери ребенка в школу", которую проводит партия "Единая Россия", сообщил ТАСС первый зампред Народного совета (НС) республики Сергей Прокопенко.

"Более 1 тыс. заявок подали жители ДНР в рамках акции "Собери ребенка в школу". Сегодня совместно с сенатором РФ Александром Волошиным передали более 40 школьных наборов в Донецке. Второй год подряд ДНР принимает самое активное участие в этой акции. В этом году участие нашего региона приобретает особую значимость, так как почти все учебные заведения возобновили свое обучение в очном формате", - сказал Прокопенко.

Депутат НС Марина Каплянок уточнила, что накануне партийцы передали еще 50 школьных наборов. Всего до 1 сентября региональные парламентарии вместе с сенатором Волошиным вручат учащимся более 200 рюкзаков с дневниками, тетрадям и другими школьными принадлежностями. Помощь по остальным заявкам передадут муниципальные депутаты и представители исполнительной власти. По акции адресную помощь оказывают детям с инвалидностью, ребятам из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям бойцов СВО.