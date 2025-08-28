Подать заявку на участие можно с 28 августа по 18 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отбор на размещение на стенде Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы на международной выставке видеоигровой индустрии Indonesia Game Developers Conference (IGDX) в Индонезии начался в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе АКИ.

"Победителями конкурсного отбора станут пять московских видеоигровых компаний, которые представят свои игры с 9 по 11 октября на крупнейшей в азиатском регионе международной выставке видеоигровой индустрии IGDX", - рассказали в пресс-службе.

На стенде АКИ будут расположены зоны для общения между разработчиками и потенциальными партнерами, а также зоны, в которых посетители фестиваля смогут ознакомиться с российскими проектами и поиграть в них. Кроме того, для иностранных коллег пройдет презентация видеоигровых возможностей Москвы и кластера видеоигр и анимации, который откроется уже в этом году.

Подать заявку на участие можно с 28 августа по 18 сентября. Чтобы подать заявку студии необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица, быть налоговым резидентом Москвы, а также иметь минимум один изданный видеоигровой продукт.