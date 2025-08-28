Объем времени составит не менее четырех-шести часов в неделю

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением нормативно закрепить в расписании педагогов методическое время в объеме не менее четырех-шести часов в неделю. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность нормативного закрепления объема методического времени в рамках педагогической нагрузки, в размере не менее четырех-шести часов в неделю, в зависимости от объема учебной занятости. Указанное время целесообразно предусмотреть в расписании педагогического работника как отдельный элемент, обеспечивающий возможность системной и плановой методической деятельности в рамках основного рабочего времени", - говорится в документе.

Как отмечается в обращении, в образовательных организациях отсутствует нормативное и организационное закрепление времени, необходимого педагогам для осуществления методической работы. Подготовка к занятиям, разработка дидактических материалов, анализ результатов обучающихся, участие в профессиональных сообществах и повышение квалификации, как правило, осуществляется педагогами в нерабочее время - "в вечернее время, в выходные и праздничные дни, за пределами установленного рабочего графика и без какого-либо компенсационного механизма".

Авторы инициативы отмечают, что такая практика приводит к существенной перегрузке педагогов, нарушению баланса между рабочим и личным временем, а также к рискам эмоционального и физического выгорания. Особенно остро это проявляется среди молодых специалистов. "При этом методическая работа - неотъемлемая часть педагогической деятельности, без которой невозможно обеспечить высокое качество образования, реализацию образовательных программ, применение современных педагогических технологий и индивидуализацию обучения", - подчеркнули они.

По словам парламентариев, предлагаемая инициатива будет способствовать формированию сбалансированной профессиональной среды, обеспечению условий для повышения качества образовательного процесса, соблюдению трудовых прав педагогов и укреплению кадрового потенциала системы общего образования.