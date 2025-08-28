Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостановливали. Об этом сообщалось в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.

Позже движение возобновили.

В новость внесены изменения (18:46 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.