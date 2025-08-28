В Поморье до 2030 года капитально отремонтируют 100 зданий школ

Также ремонт и полное обновление ждет 30 дошкольных образовательных учреждений

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. В Архангельской области до 2030 года капитально отремонтируют и обновят 100 зданий школ и 30 детских садов. Об этом в послании Архангельскому областному собранию заявил губернатор Александр Цыбульский.

"До 2030 года мы ставим перед собой конкретные задачи: капитально отремонтировать и обновить еще 100 зданий школ и 30 детских садов; полностью обновить материально-техническую базу опорных школ; обеспечить современными цифровыми сервисами и безопасным интернетом каждое образовательное учреждение", - сказал глава региона.

Губернатор поручил усилить ответственность подрядчиков при строительстве и ремонте школ. С 2022 года в регионе обновлено более 50 школ, однако отдельные подрядчики допустили срывы сроков и некачественное выполнение обязательств. "Мы не допускаем никаких вариантов развития событий, кроме одного: все работы будут завершены, и завершены с должным качеством. Ситуация, когда безответственное отношение подрядных организаций приводит к срыву строительства или ремонта объектов, недопустима. Прошу правительство Архангельской области совместно с депутатским корпусом подготовить и внести на федеральный уровень предложения о повышении ответственности подрядчиков, работающих на объектах социальной сферы", - отметил Цыбульский.