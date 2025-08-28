На 900 объектах ремонтно-восстановительные работы продолжаются

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Регионы РФ, взявшие шефство над муниципалитетами Луганской Народной Республики, с начала года восстановили свыше 540 объектов инфраструктуры, строительные работы продолжаются еще на 900. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя ЛНР.

"Восстановление свыше 540 объектов выполнено в ЛНР в текущем году регионами-шефами и федеральными заказчиками. На 900 объектах ремонтно-восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что всего до конца года на территории ЛНР намерены восстановить почти 1,7 тыс. объектов: 940 многоэтажек, 190 объектов соцсферы, 345 объектов коммунальной инфраструктуры и другие. Перечень объектов для восстановления формируется с учетом предложений муниципальных администраций и предприятий.

Работы на объектах выполняют специалисты из ЛНР, а также 32 регионов-шефов, ППК "Единый заказчик" и ППК "Фонд развития территорий", уточнили в Минстрое республики.