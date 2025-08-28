Он погиб в приграничном районе Курской области

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал лучший проект памятника Герою России Сергею Чебневу, который погиб в приграничном районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Подведены итоги конкурса Российского военно-исторического общества (РВИО) на лучший проект памятника Герою России Сергею Чебневу в Курчатове. Как и договаривались, творческий совет учел мнение курян и, самое главное, вдовы самого героя. По итогам проведенного мной голосования в соцсетях абсолютное большинство жителей (свыше 50% в Telegram и в ВК) выбрали проект №6. Тот же вариант поддержала и Ольга Чебнева", - написал он.

Врио главы региона поблагодарил всех, кто разрабатывал проекты и принял участие в голосовании. По его словам, это не просто памятник, это благодарность герою. "Он ушел, оставив нам всем право на жизнь. И наша задача - увековечить его имя и его подвиг. Увековечить имя каждого, кто погиб, защищая наш регион", - добавил Хинштейн.

Он напомнил, что все затраты на изготовление и установку берет на себя РВИО.

Подвиг Чебнева

Подполковник Чебнев, не состоявший на службе в армии на момент начала СВО, пришел в военкомат и мобилизовался. Во главе батальона он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Тело Сергея Чебнева 10 марта обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов. Прощание с Героем России состоялось 16 марта в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.