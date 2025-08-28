В добровольческий корпус вошли представили 54 регионов России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Организаторам и гостям слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде, помогут более 500 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба ДВФМ.

"Более 3 700 волонтеров подали свои заявки в добровольческий корпус слета Всемирного фестиваля в Нижнем Новгороде. По итогам отбора 450 неравнодушных помощников будут оказывать поддержку организаторам и гостям международной молодежной площадки в столице ПФО, а еще 70 будут встречать участников в Москве", - говорится в сообщении.

В добровольческий корпус вошли представили 54 регионов России. Среди них есть как те, кто только открывает мир добровольчества, так и волонтеры, опыт которых исчисляется десятками лет и участием в международных событиях, олимпиадах, крупных фестивалях и форумах. Также в корпус войдут добровольцы ВФМ в Сириусе и волонтеры предшествующих фестивалей.

Добровольцы будут помогать на девяти функциональных направлениях: транспорт и логистика, взаимодействие со СМИ, аккредитация, управление потоками, протокол, организация питания, реализация программы, лингвистические услуги, информационная служба.

"Обучение волонтеров проходило онлайн. Мы разобрали основы кодекса волонтера, правила взаимодействия с разными категориями гостей, погрузились в смыслы слета, рассказали о сервисах для добровольцев. У нас действительно мотивированные неравнодушные помощники, готовые поддерживать организаторов и участников", - отметила руководитель волонтерской программы слета ВФМ Марина Маслова.

Часть добровольцев будет встречать иностранных участников и гостей слета ВФМ уже в Москве - в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. В этом будут помогать 70 волонтеров добровольческой организации столицы - Ресурсного центра "Мосволонтер".