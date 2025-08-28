Предыдущий российский рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года - он совершил полет на высоте 10 266 м в Приэльбрусье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло прибыли в Алтайский край, где в ночь с 28 на 29 августа планируют совершить полет на тепловом аэростате, поднявшись на высоту 11-12 км, тем самым установив новый национальный рекорд. Об этом сообщили в экспедиционном штабе Федора Конюхова.

Предыдущий российский рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года - он совершил полет на высоте 10 266 м в Приэльбрусье.

"Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло готовятся к установлению нового рекорда высоты полета на тепловом аэростате "Фосагро". Запланированный полет состоится в ночь с 28 на 29 августа 2025 года в радиусе 30 км от города Алейска Алтайского края. Экипаж планирует подняться на высоту 11-12 км, чтобы улучшить действующий национальный рекорд, установленный Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года на высоте 10 266 м (Приэльбрусье)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для подготовки полета специально выбрано ночное время, так как воздух будет почти неподвижен. Перед стартом аэростат разложат на земле и постепенно наполнят горячим воздухом. Сам полет запланирован на рассвете - включая взлет, набор высоты и приземление, он займет от трех до пяти часов. "Место приземления пилоты выберут с учетом направления и силы ветра, в пределах согласованного района. Наземная команда будет сопровождать экипаж на автомобилях <…> и обеспечит безопасное приземление и доставку пилотов в Барнаул", - рассказали в экспедиционном штабе.

Уточняется, что подготовка к полету заняла более года, особое внимание команда уделила финальному этапу - выбору региона и прогнозу погодных условий. "Каждый полет - это не только преодоление расстояния, но и шаг в неизведанное. Мы хотим вдохновить других мечтать и действовать. Небо открыто для тех, кто готов идти вперед, несмотря на трудности", - приводятся в сообщении слова пилота Ивана Меняйло.

Партнером проекта выступила компания "Фосагро", обеспечив финансовую и техническую поддержку при создании аэростата. Отмечается, что используемый шар самый большой на данный момент по объему оболочки (12 тыс. кубометров) из всех аэростатов, созданных в России. На нем же в 2023 году пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло уже установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом аэростате - 2 540 км по маршруту из Кировска Мурманской области в село Хатанга Красноярского края. Тогда рекордный полет был посвящен 20-летию проекта "Детям России: образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), направленного на поддержку детей в разных регионах страны и оказание им помощи в получении возможностей для развития и самореализации.