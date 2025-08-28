Соответствующий статус получат в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ о пребывании в специальных формированиях и выполнявшие боевые задачи в ходе СВО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о присвоении статуса ветерана или инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022-2023 годах контракты на службу в штурмовых подразделениях. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить закон "О ветеранах". Соответствующий статус получат в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ о пребывании в специальных формированиях и выполнявшие боевые задачи в ходе СВО.

На них распространят меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда и льготы при получении медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной записке, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивается добровольцам СВО, но эти нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. При этом многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу.