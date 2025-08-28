Он установлен в Казани рядом с многопрофильным лицеем №188

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Церемония открытия бронзового бюста участнику Великой Отечественной войны, генералу армии Махмуту Гарееву состоялась в Казани. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"[Глава] Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия бюста участнику Великой Отечественной войны, советскому и российскому военачальнику, генералу армии Махмуту Ахметовичу Гарееву. Бронзовый бюст установлен в Казани рядом с многопрофильным лицеем №188, неподалеку от улицы генерала Махмута Гареева", - говорится в сообщении.

По словам Минниханова, которые приводятся в сообщении, Гареев родился на Урале, но имел татарские корни и часто бывал в республике. Жизнь военачальника, который более 50 лет отдал воинской службе, была названа "примером беззаветного служения Родине". "[Гареев] прошел четыре войны, был одним из ведущих военных теоретиков страны. [Его] научные труды <…> о военной стратегии и военной истории стали частью интеллектуального наследия не только России, но и всего мирового сообщества", - цитируют Минниханова.

Гареев родился в 1923 году в Челябинске. Во время Великой Отечественной войны участвовал, в частности, в обороне Москвы, битве за Смоленск, освобождении Белоруссии и Прибалтики. В послевоенные годы служил в Приморском военном округе.

В 1992 году вышел в отставку, был генеральным инспектором Министерства обороны РФ. В феврале 1995 года избран президентом вновь созданной Академии военных наук России. Скончался 25 декабря 2019 года в Москве на 97-м году жизни. Похоронен на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" (Мытищи, Московская обл.).