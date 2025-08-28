В Поморье члены семей участников СВО смогут бесплатно посещать музеи и театры

В регионе расширяют меры поддержки для участников СВО, ветеранов и их семей

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Участники СВО и члены их семей в Архангельской области смогут бесплатно или на льготной основе посещать государственные музеи, театры, концерты и культурно-массовые мероприятия в регионе, сообщает пресс-служба областного собрания депутатов. В регионе расширяют меры поддержки для участников СВО, ветеранов и их семей.

"На внеочередной сессии областного собрания депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Бойцам, их супругам, детям, родителям, в том числе в случае гибели участника СВО предоставлено право бесплатного и льготного посещения государственных музеев, театров, концертов и культурно-массовых мероприятий Архангельской области", - указано в сообщении.

Для бойцов и их семей посещение государственных музеев области станет бесплатным на постоянной основе. Также для них будет предусмотрено льготное посещение платных спектаклей, концертов и других культурных мероприятий.

Председатель областного собрания Екатерина Прокопьева отметила, что пожелания о предоставлении такой возможности для членов семьи были озвучены участниками СВО в ходе общения с главой региона Александром Цыбульским на различных встречах и площадках I Форума ветеранов и волонтеров СВО.

"Порядок предоставления этой возможности, конечно, еще предстоит детально рассмотреть при принятии законопроекта во втором чтении. Сам порядок будет утвержден постановлением правительства Архангельской области после принятия областного закона", - отметила Прокопьева.