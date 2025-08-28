Они будут равнозначны объему работы, который прибавится после юридического объединения различных учебных заведений

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области с нового учебного года ввели ежемесячные доплаты от 30 до 70 тыс. рублей руководителям учебных заведений после укрупнения и сокращения административных должностей. Об этом сообщили в министерстве информационной политики региона.

"По поручению главы региона из областного бюджета будут выделены дополнительные средства на ежемесячные губернаторские доплаты. Руководители укрупненных учреждений с 1 сентября будут получать дополнительно: 30 тыс. рублей за два объединенных учреждения, 50 тыс. рублей за три объединенных учреждения, 70 тыс. рублей за четыре и более объединенных учреждения", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что доплаты равнозначны объему работы, который прибавится после юридического объединения различных учебных заведений. "Кому-то добавили еще одно, кому-то два, а кому-то четыре и более. И понятно, что и ответственность выросла, трудозатраты, нагрузка на руководителей. Поэтому ежемесячно с 1 сентября этого года появится эта доплата. И это справедливо, потому что работы стало больше", - цитирует Мининформ губернатора региона Андрея Чибиса.

Кроме того, Чибис сообщил, что на 10% будет увеличен норматив финансирования на учебные расходы школ и детских садов: средства на учебники, оборудование и оснащение учреждений. Еще одно новшество - в губернаторской программе "На Севере - твой проект" появится отдельная номинация для создания новых спортивных и детских площадок в школах и детских садах.