АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Семьи участников СВО в Архангельской области освободят от уплаты транспортного налога, сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания. Законопроект принят на сессии в двух чтениях, сейчас льгота предоставляется только самому ветерану.

"На внеочередной сессии Архангельского областного собрания депутатов в двух чтениях принят законопроект, направленный на поддержку семей, потерявших кормильца - ветерана боевых действий. Они будут освобождены от уплаты транспортного налога. Сейчас льгота предоставляется только самому ветерану и не передается по наследству", - указано в сообщении.

Документ предлагает передать право на льготу членам семьи погибшего или умершего ветерана боевых действий: супругу или супруге, при условии, что они не вступили в повторный брак; несовершеннолетним детям; родителям ветерана.

Льгота предоставит им право выбора: либо полностью освободить от налога одно транспортное средство мощностью до 160 л. с., либо получить налоговый вычет в размере 980 рублей от общей суммы налога на все автомобили семьи.

"Напомню, что совсем недавно мы изменяли действующий закон для участников боевых действий: мы включили туда многодетные семьи, а также распространили эти нормы на всех участников СВО. На встречах обсуждалось, что в случае гибели близкого человека, начиная с 2025 года, этой льготой смогут воспользоваться родители погибшего участника специальной военной операции, его несовершеннолетние дети, если на них оформлены автомобили, а также супруги, при условии что они не вступили в новый брак", - отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева.