Это также касается и семей участников СВО, которые проживают в Тамбовской области, заявил полпред президента РФ в ЦФО

ТАМБОВ, 28 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев призвал выработать единый комплексный подход при оказании поддержки участникам специальной военной операции и их семьям в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Щеголев провел в правительстве Тамбовской области совещание, на котором обсуждались направления работы по поддержке участников СВО и членов их семей в Тамбовской области.

"В соответствии с поручением президента России на окружном уровне мы разработали базовый стандарт региональных и муниципальных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции. Успешная адаптация участников специальной операции к гражданской жизни будет зависеть и от особого внимания к ним и их семьям, а также от качества и полноты межсоциальной поддержки. Здесь важен единый комплексный подход", - приводятся слова Щеголева.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что в регионе создана система поддержки ветеранов СВО и членов их семей, которая постоянно совершенствуется. "Здесь важно участие органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса и общественных структур. Это первоочередная задача для всех нас. Другое важное направление - вхождение ветеранов СВО в органы государственного и муниципального управления. Это команда Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и наша команда", - цитирует пресс-служба Первышова.

Всего в регионе действуют 46 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Тамбовская область - первый субъект, где в сфере профессиональной адаптации утвержден порядок резервирования профессий для трудоустройства ветеранов СВО. Разработано первое мобильное приложение "Карьерный координатор". При сотрудничестве с ведущим предприятием региона "Электроприбор" разрабатывается проект "СВОй среди СВОих" для групповой адаптации участников СВО к мирной жизни.

Правительство региона создает условия для физической и психологической реабилитации участников СВО. Социальная интеграция выстраивается через сеть социальных координаторов филиала Фонда "Защитники Отечества". Юридическая поддержка осуществляется сотрудниками Госюрбюро, за первое полугодие помощь оказана 1 120 обратившимся.