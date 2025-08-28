На Украине рассмотрят петицию об ограничении книг на русском языке

Инициатива набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Петиция об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной книжной продукции на Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, следует из публикации на сайте кабинета министров Украины.

Теперь украинское правительство обязано рассмотреть петицию.

Автор инициативы предлагает внести изменения в законодательство, в частности ограничить печатные и электронные издания на русском языке - не более 0,01% от общего тиража, запретить распространение русскоязычных изданий на территории Украины, запретить издавать и переиздавать произведения русских авторов, а также стран - союзников России на русском языке, ввести административную ответственность в виде штрафа и усилить контроль за деятельностью издательств и типографий.

Кроме того, автор предлагает ввести экспертную проверку книжной продукции на наличие пропаганды и пророссийских взглядов автора, а также обязать издательства и типографии отчитываться в публичном пространстве о напечатанных материалах.

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская прокомментировала петицию. Она подчеркнула, что распространение русскоязычной книжной продукции является "вызовом культурной безопасности", но запрет на распространение будет нарушать конституцию Украины.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.