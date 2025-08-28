Это была реконструкция древнего водного торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Экспедиция "Путь предков", в которой участвовали уроженцы Плесецкого округа Архангельской области космонавт Роскосмоса, Герой России Иван Вагнер и его брат - путешественник и экстремал Дмитрий Барабанов, завершилась в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

Экспедиция представляет собой реконструкцию древнего водного торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю, братья прошли путь на двухместном каяке. Из Новгорода они стартовали 26 июля. В Архангельске экспедиция финишировала на набережной Северной Двины на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск.

"Здесь очень много знакомых лиц. Спасибо Архангельску. Мы прошли почти полторы тысячи километров, 34 дня позади. Где-то мы несли лодки, было непросто. Где-то мы были против течения, где-то против ветра, во всех озерах всегда ветер был против. Единственное, где ветер был в спину, это на Северной Двине", - сказал на встрече Вагнер.

Путешественники прошли по маршруту река Волхов - Ладожское озеро - река Свирь - Онежское озеро - река Водла - река Черева - Кенский тракт - озеро Волоцкое - река Волошева - река Поча - Кенозеро - река Кена - река Онега - Емецкий волок - река Емца - река Северная Двина - Белое море.

По пути команда останавливалась в исторически значимых точках, встречалась с местными жителями, краеведами, журналистами, чтобы собирать и рассказывать историю Русского Севера. По итогам экспедиции планируется создать фильм.