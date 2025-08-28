Также в рамках дополнительной меры поддержки детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Махачкалы получат дополнительные бюджетные средства на приобретение жилья для детей-сирот. Всего в 2025 году обеспечат квартирами 46 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В 2025 году администрации города выделены бюджетные средства в объеме более 42 млн рублей для приобретения 9 квартир детям-сиротам. <…> Рассмотрев обращение временно исполняющего полномочия главы Махачкалы Джамбулата Салавова, правительство Дагестана приняло решение дополнительно направить субвенции на приобретение еще 40 квартир", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках дополнительной меры поддержки, городские власти будут выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты на приобретение жилья. В этом году этой мерой охватят 46 человек, в следующем году сертификатами планируют обеспечить более 100 человек.