Карьера медиков в XXI веке будет длиться на 20 лет дольше по сравнению с врачами прошлого столетия, указал министр

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские студенты, которые начнут свою карьеру в 2030-х годах по завершении обучения в медицинских вузах, смогут работать врачами до 80 лет. Карьера медиков в XXI веке будет длиться на 20 лет дольше по сравнению с врачами прошлого столетия, следует из презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, представленной на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

Согласно представленному министром графику, родившийся в 2006 году студент поступает в вуз в 2024 году и начинает свою карьеру в 2033 году, а завершит ее в 2085 году, в то время как карьера родившегося на сто лет ранее (в 1906 году) специалиста была на 20 лет короче.

По мнению Мурашко, через 15 лет врачи в России будут обладать в том числе цифровой грамотностью, навыками онлайн-коммуникации и обучения, фундаментальными медицинскими знаниями, системным мышлением и базовыми IT-навыками.