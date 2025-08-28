Всего на конкурс участники представили 29 проектов

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 3,1 млн рублей направят на реализацию восьми проектов, победивших в грантовом конкурсе Росмолодежи на Северо-Кавказском туристическом форуме "Координата", который проходит в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Всего на конкурс участники форума представили 29 проектов. "Общий фонд грантового конкурса Росмолодежи на "Координате" составил более 3,1 млн рублей. Поддержку получат восемь проектов. В их числе - инициативы организовать виртуальную экспедицию по туристическим и памятным местам Ингушетии, создать визуальную новеллу "Самурай-Абрек", - рассказал представитель Северо-Кавказской государственной академией (СКГА).

Проекты еще двух победителей грантового конкурса предполагают создание школы осознанного потребления и экологического созидания "Экопоколение" и настольной образовательной игры по сохранению национальных языков Карачаево-Черкесии "Мост поколений", отметил собеседник агентства.

Третий форум "Координата" проходит в поселке Архыз и объединил более 100 человек. С 23 по 29 августа молодежь Северного Кавказа изучит основные тенденции и лучшие практики в сфере туризма: проводятся встречи с экспертами, лекции, квесты, тренинги по разработке социальных и коммерческих туристических проектов.

Организаторы - СКГА и министерство по делам молодежи КЧР.