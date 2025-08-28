Фальков призвал сделать взвешенным включение вузов в проект по реформе образования

Министр науки и высшего образования РФ отметил, что для включения в программу высшие учебные заведения должны не только выразить свое желание, но и быть готовы к изменениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Включение новых вузов в проект по реформе высшего образование должно быть взвешенным. Об этом сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании по промежуточным итогам пилотного проекта по реформе высшего образования и перспективах его реализации, которое прошло в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

"На одной из последних встреч я обратился [к президенту РФ], сказал, что готовность такая есть, поэтому мы очень осторожно, взвешенно, вдумчиво будем в направлении этом идти. Но один из вопросов, который мы будем обсуждать - это кого брать и как нам масштабировать те наработки, которые получили лучшие университеты, участвующие в пилоте", - сказал он, отвечая на вопрос о включении новых вузов в проект.

Министр отметил, что для включения в пилотный проект вузы должны не только выразить свое желание, но и быть готовы к изменениям.

Как отметил ректор горного университета Владимир Литвиненко, одна из главным проблем перехода на новую систему высшего образования - возможность формировать практические навыки у студентов. "Нужно создавать сетевые технологические площадки для групп университетов по профилям, потому что в рыночных условиях мы потеряли на предприятиях такое понятие как практикант и молодой специалист, поэтому нужно создавать такие площадки при университетах", - сказал он.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от года до трех лет.