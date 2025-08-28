По мнению министра здравоохранения, старение населения станет одним из ключевых вызовов ближайшего времени

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост показателя числа людей старшего возраста свыше 25% возможен в РФ в будущем. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ряд стран сегодня имеют количество лиц старшего возраста уже больше, чем 25%, и для нашей страны такая ситуация также, в общем-то, возможна", - сказал он во время выступления на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

По мнению министра, старение населения станет одним из ключевых вызовов ближайшего времени, также возрастет нагрузка на систему здравоохранения. "Говорить о том, что мы, имея такой вызов, будем лечить только геронтологические проблемы - это вообще в принципе неправильно. Мы не должны лечить болезни соответствующего возраста. Мы должны фактически смотреть на несколько шагов раньше для того, чтобы человека завести в этот возраст и дать ему возможность реализовать себя по максимуму", - заключил Мурашко.