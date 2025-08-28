Как отметил министр науки и высшего образования РФ, неправильные практики искажают представление о магистратуре как о втором уровне высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попросил ректоров вузов внимательнее относиться к уровню подготовки студентов, которые поступают в магистратуру. С таким обращением к ним он выступил на всероссийском совещании по промежуточным итогам пилотного проекта по реформе высшего образования и перспективах его реализации, которое прошло в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

"Я хочу обратиться к магистратуре, о которой мы с вами изначально говорили, что над ней надо будет особо поработать, поскольку она свою функцию не выполняет. Я хочу обратить ваше внимание, причем всех передовиков производства, наших лидеров и вузов, которые еще таковыми не являются, смотреть на качество тех людей, которых вы принимаете на магистерские места. Потому что заполнение бюджетных мест, в том числе сотрудниками университета, только для того, чтобы показать, что контрольные цифры приема выросли - это не та магистратура, которая задумывалась изначально", - сказал он.

Как отметил министр, такие неправильные практики искажают представление о магистратуре как о втором уровне высшего образования, а в новой системе высшего образования - как о профессиональном уровне. "Я хочу в первую очередь обратиться к тем, кто в пилотном проекте. Мы в этом году проведем более детальный анализ, посмотрим на тех, кого вы зачислили, а также по ряду других вузов, потому что мы видим, что очень много формализма по отношению [к магистратуре], она не выполняет свою роль", - сказал он.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.