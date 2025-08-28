Они смогут получить квартиры в приоритетном порядке

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Жилищную программу для участников специальной военной операции и их семей запустили в Татарстане. Они смогут получить квартиры по соципотеке в приоритетном порядке, сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

"По поручению раиса Республики Татарстан Госжилфонд разработал новую программу, позволяющую семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана по частичной мобилизации или заключивших контракты в военных комиссариатах республики или в воинских частях, дислоцированных на территории Татарстана.

"Семьи должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 кв. м на одного члена семьи), иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, быть прописанными в Татарстане", - говорится в сообщении.

Ограничений по месту работы и возрасту нет. Социальная ипотека выдается сроком до 28,5 года под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении или усыновлении ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тыс. рублей на каждого ребенка.