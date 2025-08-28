Как отмечается в обращении депутатов фракции, в среднем выполнение домашних заданий занимает более четырех часов в день, что в сумме с 6-8 часами классно-урочной работы приводит к психологическому и физическому переутомлению

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно запретить выдачу школьникам домашних заданий на выходные и праздничные дни. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентариев, в настоящее время в Госдуме обсуждается проблема перегрузки школьников, в том числе из-за большого объема домашних заданий и значительного времени, которое уходит на их выполнение. При этом действующие нормативные акты не содержат четких требований по планированию заданий. В частности, приказ Минпросвещения РФ "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" и постановление Главного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21" содержат лишь рекомендации по продолжительности выполнения домашних заданий - от 1 часа в начальной школе до 3,5 часа в старших классах.

"Считаем необходимым внести изменения в вышеупомянутые нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники", - говорится в документе.

Как отмечается в обращении, в среднем выполнение домашних заданий у российских школьников занимает более четырех часов в день, что в сумме с 6-8 часами классно-урочной работы приводит к психологическому и физическому переутомлению. Отмечается также рост использования интернет-ресурсов и нейросетей для выполнения заданий. "Это, помимо негативного влияния на качество образования, создает иллюзию быстрого выполнения заданий, однако на деле эта практика порой превращается в пустую трату времени", - подчеркивают авторы инициативы.

По словам депутатов, реализация предложенной инициативы обеспечит школьникам возможность полноценного отдыха в выходные, улучшит их психоэмоциональное состояние, даст больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий. "Применение этой меры также поможет улучшить качество усвоения учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни, а не перерабатывать домашние задания в свободное время в выходные", - отметили они.