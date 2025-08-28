Город Липецк - первый в рейтинге "IQ городов" России, а вся область - на шестом месте

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета", организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), прошла в Липецке. Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева назвала Липецкую область лидером по внедрению искусственного интеллекта в работу местного самоуправления, сообщили ТАСС в пресс-службе ВАРМСУ.

"Мы создаем экспертное сообщество для работы в регионах и масштабирования лучших практик, обмена опытом. Липецкая область - лидер по внедрению ИИ, и сегодня здесь собрались главы муниципалитетов со всей страны, эксперты, чтобы обсудить применение ИИ в работе органов местного самоуправления", - цитирует пресс-служба ВАРМСУ Гусеву.

Две главных причины для внедрения в практику муниципалитетов инновационных решений, по словам Гусевой, необходимость повышения качества предоставления услуг населению и оптимизации управленческих процессов. В качестве примера успешного решения первой задачи она назвала электронные сервисы, которые позволяют эффективно управлять территориями и получать обратную связь от жителей. Во втором случае можно вспомнить так называемые цифровые двойники городов - многомерные модели, позволяющие эффективно управлять территориями.

Гусева при этом призвала сохранять незыблемыми такие принципы работы с гражданами как личное общение, социальная поддержка и взаимодействие с муниципальными центрами управления.

О работе на форуме в своем Telegram-канале высказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что на конференцию прибыли представители 51 региона, обсуждали то, каким должен быть образ муниципалитета в будущем, стоящие перед муниципальными органами власти вызовы и сложности, важность цифровизации в улучшении качества жизни. "Липецк - первый в рейтинге "IQ городов" России, а вся область - на шестом месте. Для нас это важно: мы не просто внедряем очередные цифровые новинки - следим за тем, чтобы они работали на наших жителей", - написал глава региона, упомянув "умные" камеры во дворах и на дорогах, мониторинг состояния лесов и прогноз урожая, работу многофункциональных центров и Госжилинспекции.

Артамонов добавил, что лучше всего процесс цифровизации идет в социальной сфере. Искусственный интеллект здесь помогает быстрее реагировать на запросы и сокращать сроки оказания услуг. "Мы - первые в стране по оформлению электронных удостоверений многодетной семьи: выдали уже больше 12 тысяч. За год решили больше 50 тысяч вопросов семей участников СВО: помогла платформа "Забота", - привел еще два характерных примера губернатор.