ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Практически 70% квартир уже продано в строящемся микрорайоне им. Владимира Путина в столице Чечни Грозном, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Это современный жилой квартал с масштабной застройкой, включающей многоквартирные дома, образовательные учреждения и объекты социальной инфраструктуры. На первой линии работа близится к завершению. Рабочие уже начали укладку асфальта, вместе с тем ведется благоустройство территории. По словам Хас-Магомеда Кадырова, согласно последней оценке, здесь продано практически 70% квартир. Это очень радует", - написал Кадыров.

Он уточнил, что провел инспекционный выезд по строительным площадкам в Грозном, в числе которых также правительственный комплекс, проспект имени Кунта-Хаджи Кишиева.

"Увиденным остался доволен. Работы на ключевых стройплощадках Грозного продвигаются в плановом порядке. Я благодарен всем, кто трудится над тем, чтобы сделать наш любимый город удобнее и красивее", - добавил глава региона.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что создание нового района имени президента РФ Владимира Путина в Грозном завершится к 2027 году. Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. Площадь района составит более 200 га, на его территории планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.