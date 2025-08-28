Беглов: строительство мемориала героям Ленинградской битвы начнется в 2026 году

Также вокруг мемориального комплекса планируется разбить парк площадью 17 га, сообщил губернатор Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Строительство мемориала героям Ленинградской битвы на Пулковских высотах в Санкт-Петербурге начнется в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил в эфире телеканала "78" губернатор города Александр Беглов.

"В нашем городе есть военные мемориалы советских времен. Мы хотим, чтобы новый мемориал занял достойное место в этом ряду. К решению этой задачи город сейчас привлек лучших специалистов - скульпторов, историков, художников. Эта идейно-художественная подготовка - это совместная работа наших интеллектуалов. Строительная подготовка тоже ведется. <…> В первой половине 2026 года планируем приступить к первому этапу строительства", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что уже принято решение о поэтапном увеличении границ парка вокруг будущего мемориала, в него войдут в том числе водные объекты. "Мы уже готовим необходимые изменения в градостроительную документацию, решаем имущественные вопросы, город выкупил часть земель, принадлежавших частникам. Строители, застройщики безвозмездно передают нам территорию, которая прилегает к этому монументу", - добавил губернатор.

По его словам, новый мемориальный комплекс объединит парк, аллеи в честь шести фронтов - участников битвы за Ленинград, пространства для торжественно-траурных церемоний и патриотических мероприятий. Он рассказал также, что идет разработка вариантов церемонии празднования Дня окончания Ленинградской битвы, который официально отмечается с этого года.

Мемориальный комплекс

Мемориал в честь героев Ленинградской битвы планируется возвести на точке, где в 1941-1943 гг. проходила линия фронта. Проект, победивший на архитектурном конкурсе, в январе 2025 года одобрил президент России Владимир Путин. Для координации строительства нового мемориального комплекса создана рабочая группа при правительстве Петербурга, куда входят представители профильных органов власти и Фонда "Победа", а также архитекторы, проектировщики и эксперты в области музейного дела.

Центр мемориального комплекса будет расположен на безымянной высоте, возвышающейся над ландшафтом почти на 10 м. Вокруг планируется разбить парк площадью 17 га, он будет состоять из шести Аллей славы - по числу фронтов, в разное время принимавших участие в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на взлет и посадку в "Пулково".