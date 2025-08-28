Общественное пространство открыли после реконструкции

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Парк шахтостроителей (в народе - "Гулливер") в Калининском районе Донецка ДНР стал доступен для посетителей после реконструкции. Ранее он был окружен строительными ограждениями, передает корреспондент ТАСС с места события.

Дорога делит парк пополам. Входные группы обозначены фонарями в виде одуванчиков, которые светятся разными цветами. Центральную часть по бокам от дороги формируют полукруглые площадки. Их обрамляет сплошной ряд лавок.

В парке есть две больших зоны: в одной из них устроены спортивные площадки, в другой - детские. Спортивная зона включает два мини-футбольных поля и столько же волейбольных площадок, поля для баскетбола и стритбола, уличные тренажеры, столы для пинг-понга и скейт-парк. Здесь устроены прогулочные дорожки, круговая зона с качелями и аллея с арочной конструкцией, напоминающей металлургическое сооружение.

По другую сторону дороги расположились различные детские площадки, круглые качели с переливающейся подсветкой, а также большая фигура Гулливера. Для желающих отдохнуть есть скамейки-лежаки и гамаки, для массовых мероприятий - амфитеатр.

Парк советских времен регион-шеф начал реконструировать в феврале. Свое народное название Парк шахтостроителей получил после размещения там в 1980-е годы детской горки в виде Гулливера. Объект реконструирован благодаря помощи правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина.