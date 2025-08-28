Губернатор города сообщил, что строительные работы будут завершены в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что строительство двух новых станций метро - "Путиловской" и "Юго-Западной" - завершится в 2025 году.

"Строительные работы на этих станциях мы планируем завершить в этом году", - сказал Беглов, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Глава города напомнил, что процесс строительства метро в Санкт-Петербурге отличается особой сложностью. "Оно не поверхностное, оно глубинное: 50, 60, 70, 40 м. Это непростые работы, они требуют хорошей квалификации и хорошего оборудования", - пояснил он.

Беглов отметил, что городу еще предстоит набрать соответствующие темпы строительства новых станций. "Мы должны достичь их уже в 2026 году, потому что нам нужно закупить еще новое оборудование", - рассказал он. В частности, необходимо приобрести наклонные щиты, указал он.

"Много сложных и непростых вопросов. Но тем не менее, как видите, мы все-таки уже вышли из этого кризиса и постепенно набираем мощности", - резюмировал Беглов.

В мае, выступая в заксобрании с ежегодным отчетом о работе правительства города за 2024 год, Беглов сообщал, что в Санкт-Петербурге к 2030 году появится 10 новых станций метрополитена.