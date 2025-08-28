Беглов объяснил ограничения на работу мигрантов в Петербурге защитой рынка труда

По словам губернатора города, на координационном совете Петербурга и Ленинградской области было принято совместное решение о том, что прежде всего необходимо ориентироваться на собственные кадры внутри агломерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ограничения для мигрантов на работу курьерами и таксистами, введенные в Санкт-Петербурге, связаны с ориентацией на местные кадры. Об этом сказал в эфире телеканала "78" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, на координационном совете Петербурга и Ленинградской области было принято совместное решение о том, что прежде всего необходимо ориентироваться на собственные кадры внутри агломерации.

"Иностранные работники нам тоже нужны, но в определенных отраслях, где это необходимо для города и Ленинградской области, там, где это нужно нашей экономике, где польза от них будет максимальной. И мы приветствуем таких мигрантов, которые соблюдают наши законы, помогают нам развивать нашу экономику. Но мы наводим порядок в сфере миграции. <…> Еще раз хочу подчеркнуть: мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан", - сообщил Беглов.

Губернатор Петербурга напомнил, что ограничения затронут только тех мигрантов, кто работает в России по патенту. К тому же, по его данным, среди мигрантов не так много желающих работать в такси. "С июля 2024 по май 2025 года в Петербурге было выдано более 200 тыс. патентов, из которых лишь 2% - по профессии "водитель автомобиля", - отметил Беглов.

Он также напомнил, что Петербург - не единственный регион, который пошел на ограничения по приему мигрантов на определенные профессии. "Запрет на курьерскую деятельность для мигрантов уже введен в 32 регионах страны. Если нет в этом потребности, то зачем ее искусственно создавать?" - сказал губернатор Петербурга.