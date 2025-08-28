В Курильском районе на Сахалине восстановили электроснабжение

Также в Курильске из-за сильного ветра повредились фасады нескольких домов, сообщил глава муниципалитета Константин Истомин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Электроснабжение в Курильском муниципальной районе Сахалинской области после дождевого циклона восстановлено, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Константин Истомин.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал глава муниципалитета.

Из-за сильного ветра в Курильске повреждены фасады нескольких домов, в селе Горное пострадала кровля технического здания.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в 8 муниципалитетах Сахалинской области, сейчас влияние циклона на погоду в области ослабевает.