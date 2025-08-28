Очереди со стороны Тамани нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту составляет чуть больше 1,1 тыс. машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 120 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении с данными на 01:00 мск.

Уточняется, что очереди со стороны Тамани нет.

Утром в четверг очередь на проезд по Крымскому мосту достигала 1,4 тыс. автомобилей. С 17:58 до 18:37 мск мост был перекрыт, после чего количество машин в очереди превышало 1,6 тыс.