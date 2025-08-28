Видео с заявлением губернатора региона Владимира Солодова оказалось поддельным, сообщили в краевом правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки опровергли информацию о том, что в регионе повышается стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Ранее в соцсетях появилась видео, на котором губернатор Камчатки Владимир Солодов говорит о якобы повышении стоимости проезда в общественном транспорте полуострова.

"Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее "новость" видео является дипфейком. Авторы вброса изменили содержание речи губернатора Камчатского края, опубликованной 30 июля 2025 года. В ней губернатор рассказывал о работе специалистов по ликвидации последствий землетрясения", - рассказали в правительстве Камчатки.