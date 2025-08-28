Программа будет предусматривать полную отсрочку по выплате ипотеки, потребительских и других кредитов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением создать в России специальную программу "Кредитные каникулы отца", предусматривающую полную отсрочку по выплатам по ипотечным, потребительским и другим видам кредитов для мужчин, ставших отцами или усыновивших ребенка. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в настоящее время многие молодые семьи в России, ожидая рождения ребенка или решив взять ребенка под опеку, вынуждены одновременно нести значительные финансовые затраты и выполнять кредитные обязательства. "Так, даже без учета ипотеки у 59% молодых семей есть кредиты. Такое финансовое давление не только создает серьезную нагрузку на бюджет семьи, но и может негативно влиять на планы граждан по расширению семьи, подрывая их уверенность в завтрашнем дне", - отметил парламентарий.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Кредитные каникулы отца". Суть программы заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка. В течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены, начисление штрафов и пеней исключено, а общий срок кредита автоматически продлен на время действия каникул", - написал вице-спикер Госдумы.

Как пояснил ТАСС Чернышов, инициатива предусматривает предоставление кредитных каникул именно отцам, поскольку в большинстве российских семей основным кормильцем и заемщиком по ипотеке и другим крупным кредитам выступает именно мужчина. "Его доход - часто главный источник средств для выплат. Мать же в этот период находится в отпуске по уходу за ребенком, и ее доход значительно сокращается", - отметил он.

"Предоставляя право на отсрочку именно отцу, мы напрямую разгружаем основной источник финансовой устойчивости семьи в момент ее уязвимости. Это не исключает материнской роли, а, напротив, поддерживает ее, позволяя отцу перенаправить средства с кредитов на помощь жене и новорожденному. Это справедливая, адресная и эффективная мера", - подчеркнул парламентарий.