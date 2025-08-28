Постепенно восстанавливается подача горячего водоснабжения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Подача холодного водоснабжения в поселке Усть-Камчатск на Камчатке, где в ночь на 24 августа произошел порыв трубопровода в протоке Озерная, восстановлена. Ведется работа по восстановлению горячего водоснабжения, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Холодное водоснабжение в Усть-Камчатске подается бесперебойно. 29 августа начат поэтапный запуск котельных. Постепенно восстанавливается подача горячего водоснабжения. Из-за штормовой погоды сегодня невозможно продолжить ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода в протоке Озерной. Все необходимое оборудование и материалы уже подготовлены, специалисты остаются в Усть-Камчатске и приступят к работам сразу после улучшения погодных условий", - рассказали в муниципалитете.

Там добавили, что с 22:00 (13:00 мск) 29 августа запланирована централизованная промывка всей системы водоснабжения. На это время подача воды будет приостановлена - примерно на один час. Промывка будет проводиться ежедневно до достижения стабильно положительных результатов по качеству воды.

Перебои с подачей воды в поселке Усть-Камчатск начались с ночи 24 августа из-за порыва на трубопроводе в протоке Озерная.