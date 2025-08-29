Вернуть можно до 13% от пожертвования, но только при определенных условиях, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальный налоговый вычет за благотворительные пожертвования позволяет гражданам вернуть до 13% от суммы перечисленных средств, но при соблюдении определенных условий. Об этом рассказал ТАСС член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Государство создало механизм поддержки благотворительности через налоговые вычеты, что позволяет гражданам не только помогать нуждающимся, но и возвращать часть уплаченного НДФЛ. Вычет распространяется только на пожертвования, сделанные в пользу официально зарегистрированных организаций из перечня, установленного Налоговым кодексом", - пояснил он.

Парламентарий уточнил ключевые условия получения вычета: "Право на возврат налога имеют только налоговые резиденты РФ, которые уплачивают НДФЛ по ставке 13%. При этом сумма вычета не может превышать 25% от годового дохода налогоплательщика" . Чаплин привел конкретный пример: при годовом доходе в 1 млн рублей и пожертвованиях на 200 тыс. рублей можно вернуть 26 тыс. рублей (13% от 200 тыс.).

Особое внимание депутат уделил вопросу документального подтверждения вычета. "Для получения вычета необходимо сохранять все платежные документы - квитанции, банковские выписки, договоры пожертвования. С 2025 года процедура упрощена, но базовые документы остаются обязательными", - указал Чаплин. Он также предупредил, что вычет не распространяется на прямую помощь физическим лицам - только на переводы через аккредитованные организации.

"Налогоплательщики могут подать декларацию 3-НДФЛ в течение трех лет с момента совершения пожертвования. Например, за 2024 год можно обратиться до конца 2027 года", - напомнил депутат. При этом он отметил, что неиспользованный остаток вычета не переносится на следующий год.