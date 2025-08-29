ЛДПР предложила создать единую систему поддержки талантливой молодежи

Законопроектом предлагается создать в каждом регионе РФ центры поддержки молодежи с едиными стандартами работы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о создании единой государственной системы, направленной на выявление, сопровождение и поддержку талантливой молодежи. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О молодежной политике в РФ", закрепив в нем понятия "талантливая молодежь" и "система поддержки талантливой молодежи". Также предлагается закрепить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнеса в вопросах поддержки талантливой молодежи.

Кроме того, законопроектом предлагается создать в каждом регионе РФ центры поддержки молодежи с едиными стандартами работы. Также предлагается установить минимальный набор обязательных мер поддержки, включая обеспечение доступа к образовательным, научным, культурным и спортивным ресурсам, финансирование участия в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, организацию наставничества, содействие трудоустройству и профессиональной самореализации.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, в России ежегодно растет число одаренных молодых людей, но многие из них, особенно из малых городов и сел, остаются без внимания и поддержки из-за недостаточного финансирования в регионах. "В результате талантливые дети из небогатых семей, проживающие в отдаленных уголках страны, не имеют возможности участвовать в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Но это гибельный путь. Не устраним пробелы в работе с талантливой молодежью - рискуем проиграть в глобальной гонке за лидерство", - сказал он.

"Нужно раз и навсегда осознать, что талантливая молодежь не только прославит нашу страну, но и сделает Россию великой и сильной. А для этого государство должно создавать для нее равные условия развития, независимо от места жительства и социального положения", - добавил депутат.