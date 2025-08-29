Предыдущий российский рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло в Алтайском крае подняли тепловой аэростат на высоту 10 464 м, тем самым побив национальный рекорд. Об этом сообщается в Telegram-канале Федора Конюхова.

Предыдущий российский рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года - он совершил полет на высоте 10 266 метров в Приэльбрусье.

"В 07:07 по Барнаулу (03:07 мск - прим. ТАСС) Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом аэростате "Фосагро" достигли 10 464 м и побили национальный рекорд высоты полета. Пилоты продолжают набор высоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилоты взлетели в 01:55 мск из пригорода Алейска. Благоприятная погода позволила в первые 40 минут полета подняться на высоту 6 886 м над уровнем моря. Команда подбора направилась в предполагаемое место посадки на трех автомобилях. Оперативная информация для координации действий пилотов поступает в центр управления полетов со спутниковых средств слежения на борту аэростата, бортовые системы работают штатно.

Ранее в экспедиционном штабе Конюхова сообщали, что пилоты планируют подняться на высоту 11-12 км. Партнером проекта выступила компания "Фосагро", обеспечив финансовую и техническую поддержку при создании аэростата. Отмечается, что используемый шар самый большой на данный момент по объему оболочки (12 тыс. кубометров) из всех аэростатов, созданных в России. На нем же в 2023 году пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло уже установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом аэростате - 2 540 км по маршруту из Кировска Мурманской области в село Хатанга Красноярского края. Тогда рекордный полет был посвящен 20-летию проекта "Детям России: образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), направленного на поддержку детей в разных регионах страны и оказание им помощи в получении возможностей для развития и самореализации.