Как сообщила врио губернатора автономии Мария Костюк, в регионе смогли предоставить 725 бюджетных мест в колледжах и техникумах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Популярность получения образования в техникумах и колледжах Еврейской автономной области (ЕАО) за год увеличилась в два раз, об этом свидетельствует рост конкурса на поступление. Всего регион предоставил абитуриентам 725 бюджетных мест, сообщается в Telegram-канале врио губернатора автономии Марии Костюк.

"Конкурс на обучение в техникумах и колледжах ЕАО вырос в два раза. В особенности по востребованным экономикой автономии направлениям и специальностям. В этом году мы смогли предоставить 725 бюджетных мест в наших колледжах и техникумах. Наибольший интерес у абитуриентов вызвали специальности машиниста дорожных и строительных машин, преподавателя начальных классов, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, дизайнера и социально-культурного работника, повара и кондитера", - говорится в сообщении.

С 1 сентября в регионе увеличатся стипендии для всех студентов среднего профессионального образования. Новая мера поддержки затронет более 1,7 тыс. человек. Студентам-целевикам педагогических направлений, которые после обучения будут работать в регионе, стипендию повысят до 15 тыс. рублей. Также впервые будут введены новые стипендии в 7,5 тыс. рублей ребятам, которые учатся по целевому договору на педагогов в Технологическом техникуме Биробиджана.

Для детей участников спецоперации, обучающихся в техникумах и колледжах будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В этом году ее смогут получить более 150 молодых людей.