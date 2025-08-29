В России предложили уравнять зарплаты врачей и фельдшеров, которые их замещают

С 1 сентября фельдшеры и акушеры будут заменять педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов при нехватке врачей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фельдшеры и акушеры, исполняющие обязанности врачей, должны получать зарплату, которая будет соответствовать проделанной работе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября фельдшеры и акушеры при нехватке специалистов в медицинских учреждениях получат право исполнять обязанности лечащих врачей - педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов. Миронов подчеркнул, что они должны получать соответствующее нагрузке вознаграждение, а не "символическую надбавку".

"По справедливости, нужно платить людям за фактически проделанную работу. Работаешь врачом - получай как врач. Иначе люди будут увольняться. Наша партия, региональные отделения и наши центры защиты прав граждан возьмут эту ситуацию под самый пристальный контроль", - отметил парламентарий. Он также указал, что для России здравоохранение является "безусловным приоритетом, без которого невозможно развитие страны".