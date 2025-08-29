Во Владивостоке в детском центре стартует масштабная патриотическая программа

Участники смены посетят соревнования по общефизической, снайпинговой и строевой подготовке

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Патриотическая программа "Служить России" стартует с 30 августа на базе Всероссийского детского центра "Океан". Ее организует Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"21 день дружина-флотилия "Парус" будет жить под девизом "Большие вызовы", принимая лучшие команды кадетских корпусов и патриотических классов со всей страны. Программа, сформированная при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, погрузит школьников в военно-спортивные состязания и образовательные события", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За это время участники смены посетят соревнования по общефизической, снайпинговой и строевой подготовке, военно-спортивную игру на местности "Сильная Россия" и турнир по лазертагу. Творческая составляющая смены включает фестиваль патриотической песни "Россия - Родина моя!" и презентацию "Вдохновение Отечества". Образовательный блок представлен курсом "Сила и честь" и интеллектуальной игрой "Интеллектуальный штурм". Также участники смены встретятся с ветеранами специальной военной операции, которые поделятся уникальным опытом.

В июле во Всероссийском детском центре "Океан" прошла вторая межрегиональная смена "Время юных героев", организованная совместно с Центром военно-патриотического воспитания "Воин".