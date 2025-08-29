Фильмы "Солдатик" и "Лед" должны стать обязательными к просмотру школьниками

Патриотические фильмы способствуют социокультурной и межпоколенческой преемственности, сообщила ведущий эксперт отдела экспертизы Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Казначеева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские школьники должны смотреть современные патриотические фильмы. В число обязательных к просмотру нужно внести "Солдатик" и "Лед", сообщила ТАСС ведущий эксперт отдела экспертизы Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Казначеева.

"Российский кинематограф выступает инструментом воспитания, а патриотические фильмы способствуют социокультурной и межпоколенческой преемственности, усиливают историческую память. <...> Школьников надо знакомить, например, с такими современными патриотическими фильмами, как: "Легенда №17" (режиссер Н. Лебедев, 2013), "Гагарин: первый в космосе" (режиссер П. Пархоменко, 2013), "Движение вверх" (режиссер А. Мегердичев, 2017), "Солдатик" (режиссер В. Фанасютина, 2018), "Лед" (режиссер О. Трофим, 2018)", - сказала она.

Кроме того, Казначеева считает, что в списке обязательных к просмотру школьниками фильмов должны быть "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (режиссер В. Чигинский, 2019), "Небо" (режиссер И. Копылов, 2021), "Африка" (режиссер Д. Биневская, 2021), "Катя-Катя" (режиссер А. Чернакова, 2023).

"28 августа в российский кинопрокат вышла экранизация повести Аркадия Гайдара - фильм "Тимур и его команда" (режиссер А. Семенов, 2025). Это фильм о патриотически настроенных подростках, помогающих взрослым в прифронтовой зоне СВО. Такие фильмы, несомненно, очень нужны сегодня", - поделилась эксперт.

Она добавила, что патриотические ценности определяют содержание воспитания на всех уровнях образования. По мере взросления дети осмысливают ценностное значение дома, семьи, малой родины, осознавая себя патриотами и гражданами России. Прочтение российской истории как героических страниц, отражающих вехи построения нашей державы, консолидации ее под руководством духовных лидеров, приобщение школьников к идее единства нашей страны, ее силы и могущества - первоочередная задача на уроках литературы и при просмотре отечественного кино, подытожила Казначеева.