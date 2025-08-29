МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мошенники в общении с потенциальными жертвами чаще всего представляются сотрудниками спецслужб, а также просят переводить деньги на "безопасные онлайн-ячейки", "виртуальные карты" или "счет ЦБ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Чаще всего мошенники представляются сотрудниками специальных служб. Распространены звонки от имени ФинЦЕРТ Центробанка или Минцифры России (организаций, часто упоминаемых в СМИ). Счет может называться любым образом: "безопасная онлайн-ячейка", "виртуальная карта", "счет ЦБ", - сказали в пресс-центре.

Ключевое, как отметили в МВД, заключается в том, что мошенники добиваются снятия денег жертвой со своих счетов и внесения их через банкомат на подконтрольные преступникам карты или счета. "В крайнем случае мошенники могут направить курьера для изъятия наличных денег", - добавили в ведомстве.