Такая мера может резко улучшить доступность лекарств, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил размещать аптечные пункты на территории крупных торговых сетей в сельской местности и небольших городах.

"ЛДПР предлагает очевидное решение. Нужны аптечные пункты на площадях известных торговых сетей, что не потребует от них больших затрат. Доступность лекарств для живущих в глубинке резко улучшится. Большой бизнес должен идти навстречу гражданам. Это та самая социальная ответственность, про которую все так много говорят", - сказал он ТАСС.

По словам Слуцкого, в адрес партии регулярно поступают обращения от жителей небольших городов и сел, возмущенных отсутствием аптек. "Особенно сложно пожилым, семьям с детьми и гражданам с ограничениями по здоровью. Когда срочно нужны лекарства, а до аптеки десять километров, - становится не до шуток. Это просто опасно для жизни и здоровья", - подчеркнул лидер ЛДПР.

При этом, отметил Слуцкий, во многих таких населенных пунктах уже работают известные магазины крупных торговых сетей, "в которых можно купить что угодно, только не лекарства". "Представим, что аптечный пункт - это невыгодно, хлопотно или есть другие причины. А как же здоровье покупателей? Где социальная ответственность, которой большие сети так городятся?", - добавил он.

По мнению Слуцкого, в России наблюдается крайне неравномерное распределение аптечной инфраструктуры: "в крупных городах, таких как Москва или Краснодар, аптеки на каждом углу, а вот в малых населенных пунктах ситуация противоположная". "И пока власть и бизнес не договорятся, люди будут полумарафоны бегать за нужным лекарством", - подчеркнул он.

"Со своей стороны готовы вступить в диалог с ведущими ритейлерами России, обсудить сложности и решить проблему в партнерстве с ними. Сегодня же направим обращение. Доступ к лекарствам - не привилегия для городских жителей", - заключил Слуцкий.