Особенной популярностью летом 2025 года пользовались визажисты мужского пола, говорится в исследовании "Авито услуги"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россияне стали чаще обращаться к мужчинам за оказанием разных бьюти-услуг летом 2025 года, сказано в исследовании онлайн-платформы "Авито услуги", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Лето 2025 года показало новый тренд на российском рынке бьюти-услуг - все больше клиентов выбирают мастеров-мужчин. Согласно данным "Авито услуг", спрос на специалистов мужского пола заметно вырос по сравнению с летом прошлого года", - сказано в сообщении.

Так, особенно активно россияне обращались к мужчинам-визажистам. Интерес к ним увеличился на 74%, тогда как запрос на услуги женщин-мастеров вырос на 53%. Также набирают популярность мужчины - мастера маникюра и педикюра (+34%), специалисты по ресницам и бровям (+9%) и парикмахеры (+2%), рассказали эксперты.

По данным аналитиков, клиенты все чаще выбирают мастера по стилю и профессионализму, а мужчины предлагают свежий взгляд в бьюти-сфере, смелые идеи и особое внимание к деталям.