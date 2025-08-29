В Томской области увеличили региональные выплаты контрактникам до 2 млн рублей

По словам губернатора региона Владимира Мазура, вместе с федеральной выплатой единовременная поддержка в области составит 2,4 млн рублей

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Томской области повысили региональную выплату добровольцам, которые подпишут контракт в этом регионе, до 2 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

"Принял решение с 1 сентября увеличить в два раза региональную единовременную денежную выплату - до 2 миллионов рублей - при заключении контракта с Министерством обороны. Эти средства будут выплачены в полном объеме (а не частями) при подписании контракта о прохождении военной службы. <…> Увеличенный размер единовременной денежной выплаты действует с 1 сентября по 31 октября нынешнего года", - написал Мазур.

По его словам, вместе с федеральной выплатой единовременная поддержка в Томской области составит 2,4 млн рублей.

"Эта мера предусмотрена для жителей и нашего региона, и других регионов, кто пополнит ряды Вооруженных Сил РФ в пункте отбора, городских и районных военкоматах нашей области. Социальные гарантии военнослужащим, забота о защитниках Родины - это приоритет государственной политики и нашей области", - отметил губернатор.