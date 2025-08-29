Сейчас она составляет 23-24 градуса

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Температура воды в Черном море опустилась в последние дни августа с аномальных значений до показателей, характерных для конца лета. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

"Сейчас температура 23-24 градуса. Это почти норма [для данного периода августа]", - ответил он на вопрос о состоянии воды в Черном море около Крыма.

15 августа он сообщал, что температура воды в Черном море около Крымского полуострова и в Азовском море составляет около 26-27 градусов тепла, что примерно на 2 градуса выше нормы для середины этого месяца.

Сейчас Станичный уточнил, что температура была выше нормы еще пару дней назад, однако уже пришла к значениям, средним для этого периода года.

В Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН агентству ранее сообщали, что подобная ситуация складывается и на краснодарском побережье Черного моря: там фиксируется северо-восточный ветер, который в ближайшие дни может привести к перемешиванию вод из прибрежных поверхностных и более глубинных слоев, что станет причиной снижения температуры моря в курортных зонах накануне бархатного сезона.